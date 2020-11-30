بين الجنة والأرض في دور العرض 2 ديسمبر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

قررت الشركة الموزعة للفيلم الفلسطيني بين الجنة و الأرض والحائز علي جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة و التي حملت رقم 41  طرحه بدور العرض المصرية يوم 2 ديسمبر تزامنا مع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة و التي تحمل رقم 42 .


فيلم بين الجنة و الأرض تدور أحداثه  حول زوجين فلسطينين يقرران الطلاق بعد 5 سنوات من الزواج و أثناء إنهاء إجراءات الإنفصال يكتشف الزوج أوراقا عن ماضي والده تقرر تقلب الأحداث رأسا علي عقب من تأليف و إخراج نجوي نجار،  و سوف يقام عرض خاص للفيلم غدا  بسينما زاوية .

أخبار تهمك

استمرار إيجابية مسحة كورونا لرباعي الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة صلاح محسن بفيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

منذ ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد هازارد.. تعرف على مصابي ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

01:53 م

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

01:38 م

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

01:12 م

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!