بين الجنة والأرض في دور العرض 2 ديسمبر





قررت الشركة الموزعة للفيلم الفلسطيني بين الجنة و الأرض والحائز علي جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة و التي حملت رقم 41 طرحه بدور العرض المصرية يوم 2 ديسمبر تزامنا مع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة و التي تحمل رقم 42 .







