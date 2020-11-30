عضو مجلس إدارة الأهلي: بطولة إفريقيا غالية علينا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سعيد للغاية بتتويج الفريق بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال قنديل في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "بطولة غالية علينا خاصة أنها غائبة منذ 7 سنوات، وجاءت في موسم صعب بعد أزمات كورونا وغيرها".

وأضاف: "البطولة غالية على الجماهير ومجلس الإدارة، ونشكر الجمهور على مساندة النادي في كل الأزمات، فهم يقومون بإعلاء مصلحة الأهلي فوق كل شئ، وهم يستحقون الفرحة باللقب الإفريقي".

وواصل: "نعمل في ملفات كثيرة داخل النادي، وجاءت البطولة في فترة ضغوط كبيرة، وأنا محظوظ في تواجدي خلال الانتصارات الأخيرة في مواجهات الهلال السوداني والوداد المغربي، وكنت مرافق للبعثة أو مع الكابتن الخطيب في تلك المباريات".

وتابع: "إدارة الخطيب لملف الكرة باقتدار، يكفي ما حدث بعد رحيل رينيه فايلر، والذي نوجه له الشكر أيضا، التغيير كان مميز جدا بالتعاقد مع موسيماني، ونحن كأعضاء مجلس إدارة لم نشعر بذلك، يستحق كل التحية والتقدير".

وزاد: "دائما شخصية النادي الأهلي هي وراء البطولات، ودائما نحترم المنافسين ولا نبالغ في الفرحة، الرياضة منافسة شريفة، بعيدا عن أي شحن وغضب، وندعو الجميع لذلك".
وشدد موسيماني على اللاعبين بضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها مساء غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

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