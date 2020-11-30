تكريم اسم الفنان "حمدي غيث" فى الليلة ٢٨ لــ "سينما مصر"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم الفنان الكبير "حمدى غيث" فى الليلة ٢٨ لعودة العرض المسرحى "سينما مصر" بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية .

حيث أهدى خالد جلال مخرج سينما مصر، شهادة تقدير لاسم الفنان  " حمدى غيث" موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب عرض المسرحية، وتسلمتها ابنته السيدة "مي حمدي غيث" .

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .

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