عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف تفاصيل لائحة اتحاد الكرة الجديدة

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه حضر مناقشة اللائحة الجديدة في اتحاد كرة القدم، وتم الاتفاق على بعض البنود.





وقال قنديل في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "حضرت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، وكانت هناك مناقشة في كل بنود اللائحة، والنادي الأهلي له وجهة نظر، وجميع الأعضاء الموجودين كانوا من أندية درجة أولي وثانية وثالثة".





وأضاف: "هناك بعض البنود التي يتم التحفظ عليها ولا يمكن تنفيذها، وهناك مرحلة جديدة لإنشاء رابطة المحترفين، وسيكون هناك واحدة للقسم الأول وآخرى للثاني".





وتابع: "رابطة المحترفين هي من تدير شئون البطولات المحلية، ويكون لها لائحة خاصة بها".





وواصل: "الجمعية العمومية أقرت اللائحة الجديدة، وعرضنا وجهة نظر، وهناك أمور يتم الاخذ بها، وأمور لم يتم تعديلها، لأن كل نادٍ له معطياته واستراتيجيته خاصة أن الجمعية تضم عدد كبير من الأندية".