وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي

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شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي في الإتجاهين والذي نفذته النيل العامة لانشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه من القاهرة الى الإسكندرية) بنسبة 100%، وحيث سبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء كوبري في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة وتشغيله تجريبيا أمام حركة المرور تسهيلًا على المواطنين منذ أبريل الماضي وحيث يبلغ طول الكوبرى 712 متر شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه وتبلغ تكلفة الكوبري الإجمالية 244 مليون جنيه.



صرح وزير النقل أن كوبري قلما العلوي يدخل ضمن اعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى والتي تشمل إنشاء 10 كباري علوية علي إمتداد الطريق وهي كباري ( الشرقاوية وقلما وعرب الرمل وكوبري طوخ طنبشا والروضة وكوبري جنبواى (صفط الحرية) وكوبرى ( دسونس أم دينار)، وكوبرى كفر الدوار وكوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) وكوبري دسونس الحلفاوية للمشاه ) بالإضافة إلى تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم ليصبح الطريق 4 حارات بكل إتجاه،وحيث تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 1795.6 مليون جنيه مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الكباري سيساهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الإختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.



يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث الطرق.