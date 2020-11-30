الحفيدة العقل المدبر.. لغز مقتل سيدة عجوز داخل شقتها بإمبابة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة إمبابة، شمال المحافظة، إذ تبين أن حفيدتها العقل المدبر للجريمة.


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بنطاق القسم.

إنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة تدعى "حميدة" عمرها 80 سنة، ترتدي ملابسها كاملة، وبها آثار كدمات بالوجه وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، توصلت جهوده إلى أن العقل المدبر للجريمة حفيدة العجوز بالاشتراك مع شقيق زوجها وصديقته إضافة إلى طليقته وطفلته التي تبلغ من العمر 11 سنة.


أعد المقدم أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة الشمال مأمورية، برئاسة الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد محمد طارق، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وإقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمناقشتهم خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، أقرت المتهمة الرئيسية بارتكابها الواقعة موضحة أن شقيق زوجها وصديقته وطفلة طليقته نفذوا الجريمة مستغلين الطفلة للطرق على باب شقة القتيلة ومن ثم اطمئنان الضحية لهم.

وأضافت المتهمة العشرينية العمر أن شقيق زوجها ضرب المتهمة في وجهها بـ"البوكس" وأسقطها أرضا ثم كتم أنفاسها واستولى على مشغولاتها الذهبية عبارة عن (3 غوايش - سلسلة بعليقة) وفروا هاربين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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