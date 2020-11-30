الاردن : موازنة 2021 تستهدف تحقيق نمو اقتصادي 2.5%
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:43 م
رويترز
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قال وزير المالية الأردني محمد العسعس اليوم الاثنين إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 تتوقع إنفاقا حكوميا بقيمة 9.93 مليار دينار (14 مليار دولار) وتمهد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 بالمئة بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.
وأضاف العسعس أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية من شأنها تسريع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على التعافي المستدام.
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