عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وأوضح متحدث الرئاسة، أن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق المتوسط.



