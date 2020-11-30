أكبر شركات الغاز الروسي تتكبد خسائر 3.3 مليار دولار في الربع الثالث

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:31 م
غاز طبيعي
غاز طبيعي
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قال عملاق الغاز الروسي Gazprom إنها تكبدت خسارة 251.3 مليار روبل، أي 3.3 مليار دولار، في الربع الثالث، انخفاضاً من صافي ربح قدره 211.8 مليار روبل في الأشهر الثلاثة نفسها من عام 2019، بسبب ضعف الروبل.


وقال منتج الغاز إن صافي خسائره المرتبطة بالعملة الأجنبية بلغ 464.3 مليار روبل في الربع الثالث مقارنة مع الربح الذي تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

كما سجلت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين انخفاضا في المبيعات في روسيا وأوروبا. وانخفض متوسط سعر تصدير الغاز في الربع الثالث إلى 117.2 دولار لكل ألف متر مكعب من 169.8 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

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