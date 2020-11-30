موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق ليفربول نظيره أياكس أمستردام، غدا الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، على ملعب آنفيلد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.









وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.









وتذاع المباراة عبر قناة bein sport 1 التابعة لشبكة قنوات بين bein sports، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.









ويسعى الريدز للفوز في هذه المباراة، ليتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، إلى جانب تعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها الجولة الماضية على يد أتالانتا بهدفين دون رد، فيما حقق أياكس فوزا ثمينا في الجولة الماضية على نظيره ميتييلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف.









ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي أياكس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن أتلانتا صاحب المركز الثالث.