جامعة بنها تحصل على ثلاث ميداليات بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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حصل طلاب جامعة بنها، اليوم الإثنين، على ثلاث ميداليات بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية، والذي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 19 جامعة في الفترة من 25 – 29 نوفمبر الحالي بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، تحت شعار "الإعاقة... منحة لامحنة". 


وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية. 


وقال الدكتور مصبح الكيحلي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، إن الطالبة روان السيد حصلت على الميدالية الفضية في لعبة تنس الطاولة، والطالبة تغريد إبراهيم حصلت على الميدالية البرونزية في لعبة رفع الأثقال، والطالب إسلام فارس حصل على الميدالية البرونزية في لعبة تنس الطاولة.
جامعة بنها تحصل على ثلاث ميداليات بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية
جامعة بنها تحصل على ثلاث ميداليات بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية
جامعة بنها تحصل على ثلاث ميداليات بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية
جامعة بنها تحصل على ثلاث ميداليات بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية
جامعة بنها تحصل على ثلاث ميداليات بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية
جامعة بنها تحصل على ثلاث ميداليات بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية

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