بهذه الطريقة.. مي الغيطي تحتفل بمناسبة زواج شقيقتها ميار الغيطي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مى الغيطى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مى الغيطى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت فيها برفقة شقيقتها الفنانة ميار الغيطي، وعلقت قائلة"شوف مين عروسة".


وكانت أخر أعمال مى الغيطى فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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