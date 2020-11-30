ضبط 1.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، 1.5 طن لحوم مفرومة ودواجن وسجق داخل مخزن تابع لأحد المطاعم الجاهزة، وجرى التحفظ على المخزن، وصاحب المطعم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بإعدام الكمية.



تلقى اللواء فخر العربي مدير الأمن، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ضبط 1.5 طن لحمة مفرومة ودواجن وسجق داخل مخزن تابع لأحد المطاعم التي تقدم وجبات جاهزة، وتبين عدم صلاحية المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بإعدام المضبوطات.