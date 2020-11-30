برفقة مي عمر.. أحمد زاهر يشوق جمهوره لمسلسله الجديد"لؤلؤ"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة الفنانة مي عمر، وعلق قائلاً"قريباً لؤلؤ".





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر كان في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، ونال إشادة كبيرة من قبل الجمهور، واستطاع أن يصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.


أبطال "البرنس":


محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي

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