استمرار حبس المتهمين بقتل سيدة مسنة بإمبابة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس خادمة وآخرين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمقتل مسنة، لسرقة مصوغات ذهبية بإمبابة

كشفت تحقيقات، عن تفاصيل مقتل مسنة في عقدها السادس داخل مسكنها بإمبابة، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة كانت تقوم بأعمال النظافة بالعقار، وذلك لسرقة مصوغات ذهبية.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمة خططت لسرقتها، لعلمها أنها تقيم بمفردها وأنها تمتلك مصوغات ذهبية، وفي يوم الجريمة، ذهبت كعادتها لتنظيف العقار، فخططت لسرقتها بمساعدة آخرين.

وكشفت معاينة الجثة، أن السيدة كانت مسجاة على الأرض، وبها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

ألقت مباحث الجيزة، القبض على المتهمين بقتل مسنة، وسرقة مصوغاتها الذهبية فى إمبابة، وتبين أن ربة منزل كانت تتولى أعمال نظافة بالعقار، وأخرين، وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة والمعاينة والتحريات، مقتل ربة منزل تقيم بمفردها، وسرقة مصوغاها الذهبية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن ربة منزل كانت تتولى أعمال النظافة بالعقار الكائن به شقة المجنى عليها، استعانت بأخرين، وارتكبت الجريمة، لسرقة المجنى عليها، وعلمها أنها تقيم بمفردها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، واستعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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