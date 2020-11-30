تركيا تعيد سفينة "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا قبل قمة الاتحاد الأوروبي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:52 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أعادن تركيا، سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا من مناطق متنازع عليها شرقي المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن احتجاج تركيا على تفتيش جنود ألمان سفينة تركية في البحر المتوسط غير مبرر.

 

وقد منعت تركيا، الجيش الألماني من تفتيش سفينة نقل تابعة للأولى يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا، وفقًا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.

 

ويذكر أن قوات تابعة لعملية “إيريني"، تقوم بتفتش السفن تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حظر الأسلحة.

 

وتصر تركيا على استمرار الفوضى في ليبيا لأن استقرار البلاد واتفاق الليبيين يعني نهاية مشروعها في المنطقة "خاصة إذا أبرزنا أن من ضمن نقاط اتفاق جنيف وقف كل التحركات العسكرية الخارجية بما في ذلك برامج التدريب وغيرها".


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تفتيش سفينة تركيا المتوسط

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