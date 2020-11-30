شركة المياه: تطورنا بنسبة 90% في التصدي لأزمة الأمطار (فيديو)

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنهم يتابعون حالة الطقس وتوقعات سقوط الأمطار أول بأول مع هيئة الأرصاد، للتحرك حال تعرض أي محافظة لحالة من الطقس السيىء.





وأشار "عابدين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنهم تطوروا بنسبة 90% في آليات مواجهة أزمة الأمطار عن السنوات السابقة، حيث تم تقليص مدة سحب كميات المياه المتراكمة من 24 ساعة إلى 7 ساعات، وهو ما يعتبر نجاح.



