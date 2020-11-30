موعد مباراة وست هام يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف ملعب لندن، مواجهة تجمع بين وست هام يونايتد صاحب الأرض، وضيفه أستون فيلا، في ختام الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويسعى كلا الفريقين للتقدم نحو المراكز الأولى على حساب الآخر، حيث يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 15 نقطة، مقابل 14 نقطة لـ وست هام في المركز العاشر.









وتغلب وست هام في الجولة الماضية خارج معلبه على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، بينما خسر أستون فيلا على ملعبه أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.









تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.









تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2 ويديرها الحكم بيتر بانكس.



