بعد خسارة إفريقيا.. الزمالك يسعي لتجديد عقد نجمي الفريق

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
يعيش الفريق الكروي الا?ول بنادي الزمالك حالة من الحزن بسبب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الختامي.

الزمالك يسعى لتجديد عقدي يوسف أوباما وفرجاني ساسي 

استقر مسؤولو الزمالك على تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، وزميله الدولي التونسي فرجاني ساسي.


ويتبقى موسم واحد في عقد الثنائي يوسف أوباما وفرجاني ساسي مع الزمالك ويحق لهما التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



من جانبه طالب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو إدارة الزمالك، سرعة أنهاء ملف التجديد للثنائي فرجاني ساسي ويوسف أوباما، من أجل الاستقرار والحفاظ على قوام الفريق في الموسم الجديد.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 18 ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

بعد خسارة إفريقيا.. الزمالك يسعي لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

55 مليون جنيه ستنعش خزينة الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال

منذ ساعة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

آخر تطورات إصابة هازارد

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!