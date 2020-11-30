مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن عن خطته التدريبية



1 - دورة Microsoft Teams يومي الأربعاء والخميس ٩ - ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

2- دورة. دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيا، يومي الأحد والاثنين ١٣ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

3- دورة ريادة الأعمال في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ يومي الثلاثاء والاربعاء ١٥ - ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠.

4- دورة إدارة الذات يومي الأحد والاثنين ٢٠ - ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.

5- دورة نظم الساعات المعتمدة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢ - ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠.

6- دورة الإدارة الجامعية يومي الأحد والاثنين ٢٧ - ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠.

7- دورة أساليب التدريس الحديثة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩ - ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

8- دورة أساليب التقويم الحديثة يومي ٢٩ - ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠.



أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي:

1- الاتيكيت والبروتوكول في العمل يومي الأحد والاثنين ١٣ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

2- التفكير الإبداعي يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢ - ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠

3- مهارات العرض الفعال يومي الأحد والاثنين ٢٧ - ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠.





أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر ديسمبر 2020 والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطيه، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.تأتي خطة الدورات التدريبية خلال شهر ديسمير أون لاين كالآتي: