تحرير 29 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بمركز أبوقرقاص بالمنيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والاسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وادارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، للتأكد من جودة المعروضات على المواطنين، والقضاء على ظواهر الغش والتدليس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والاسواق، والعمل علي رصد المخالفات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق كافة سبل الارضاء للمواطنين.
من جانبه قال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، انه بالمرور على المخابز البلدية تم تحرير29 مخالفة تموينية متنوعة لخبز ناقص الوزن، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ادوات العجن والانتاج، عدم اعطاء بون صرف الخبز، عدم الاعلان عن اسعار المنتجات، بالإضافة للمرور على الاسواق حيث تم التأكد من صلاحية المنتجات واللحوم المعروضة للمواطنين، مشيرًا انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار تنظيم الحملات لتحقيق الانضباط للحالة العامة داخل الاسواق والمخابز البلدية.

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