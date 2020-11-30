صحة المنيا تكرم الفرق الطبية والعاملين بالمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة

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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، حفلا لتكريم الفرق الطبية والتمريض المشاركين في التعامل ومتابعة حالات العزل المنزلي، والعاملين المشاركين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وعدد من مديري الادارات الصحية وفريق ادارة الرعاية الاساسية.



من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، ان هناك تكليفات من اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكريم كافة العاملين بالقطاع الطبي نظير لما يبذلوه من جهود وتضحيات للتعامل مع حاملي فيروس كورونا المستجد، ويعد التكريم بمثابة حافز يحمل رسالة شكر وتقدير من القيادة السياسية للدولة للقائمين على العمل في هذا الشأن.



أوضح الدكتور أسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، ان التكريم شمل مديري الادارات الصحية وفرق متابعة حالات العزل المنزلي بالإدارات الصحية وفرق اشراف المبادرات الرئاسية وفريق إدارة الرعاية الأساسية، حيث تم منحهم شهادات تقدير، معربًا عن تقديره لكل من شارك في المبادرات الرئاسية من الاطقم الطبية والإداريين.