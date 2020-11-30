رئيس وزراء إثيوبيا: قواتنا لم تقتل أي مدنيين في حرب تيجراي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:24 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات
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أكد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إن القوات الإثيوبية لم تقتل أي مدنيين في حرب تيجراي، ولن تدمر عاصمة الإقليم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                         

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن قوات الجيش سيطرت على عاصمة إقليم تيجراي، بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

 

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي".

 

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي".

 

وكانت حكومة أبي أحمد، تسعى لإخماد فصيل عرقي قوي هيمن على الحكومة المركزية لعقود قبل وصوله إلى السلطة في عام 2018.

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