الإفتاء عن التنمر على شيكابالا: النبي تعامل مع خصومه بروح رياضية (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد وسام أمين دار الإفتاء المصرية، إن الإنسان النبيل لا يجب عليه أن يتنمر ضد أي شخص، مشيرًا إلى أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم أكد أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ومن ثم فإنه ترك معيارًا واضحا، وأنه لا تجوز السخرية أو اللمز او الطعن في إنسان بسبب لونه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز "ولقد كرمنا بني آدم"، ومن ثم فإنه لا يجوز وصف الإنسان وصفًا ينقص من قدره أو يشبهه بالحيوانات، بصرف النظر عن خلاف معين. 

وتابع أمين دار الفتوى حديثه عن التنمر: "نحن نربا ونبعد الناس عن هذه الظواهر السيئة فنحن شعب أول من عرف الحضارة في التاريخ، والإنسان المصري إنسان نبيل وإنسان حضارة وجاء الإسلام فزاد هذه الأخلاق نبلًا".

وأردف: "ليس من شأن المنتصر أن يسخر ويستهزئ من المنهزم، وللنبي موقف نبيل يعبر عن خلقه الجميل، وعندما انتهت غزوة بدر وانتصر على قريش وكفارها الذين أخرجوه من مكة وسعوا إلى قتله وآذوه بكل الصور، ولما وصل إلى المدينة كان أحد الصحابة شابا وفرحا به وكان سلمة بن سلامة، وعندما هنأت قريش النبي بالنصر، رد بقوله أتهنئونا على أن قتلنا عجائز صلعا، فغضب النبي وقال أولئك الملأ من قريش لو عرفتهم لهبتهم على ما هم فيه من تكذيب نبيهم.. هي دي الروح الرياضية في أبهى معانيها، والرياضية أي تلك التي راضت بها النفس وتهذبت بها الأخلاق". 

وخصص برنامج صباح الخير يا مصر، فقرة حوارية مع الدكتور محمد وسام أمين دار الإفتاء، للحديث عن ظاهرة التنمر، وبخاصة بعدما تعرض له محمود عبدالرازق شيكابالا في أعقاب مباراة فريقه الزمالك ضد الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

أخبار تهمك

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 22 ساعة

55 مليون جنيه ستنعش خزينة الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال

منذ ساعة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خسارة إفريقيا.. الزمالك يسعي لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ ساعة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

آخر تطورات إصابة هازارد

12:04 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!