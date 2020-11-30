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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مصنع لإنتاج الإستروكس داخل شقة بالسلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة ثان السلام بقيام عاطلان، مقيمين بدائرة القسم، لهما معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى في مجال تصنيع المواد المخدرة "إستروكس" بقصد الإتجار متخذين من المنطقة سكن أحدهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الإستروكس المخدر - زجاجات تحوى سائل "يُستخدم في تصنيع الإستروكس" ميزان حساس - مبلغ مالى - سلاح نارى "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.