ضبط مصنع لإنتاج الإستروكس داخل شقة بالسلام

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مصنع لإنتاج الإستروكس داخل شقة بالسلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة ثان السلام بقيام عاطلان، مقيمين بدائرة القسم، لهما معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى في مجال تصنيع المواد المخدرة "إستروكس" بقصد الإتجار متخذين من المنطقة سكن أحدهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الإستروكس المخدر - زجاجات تحوى سائل "يُستخدم في تصنيع الإستروكس" ميزان حساس - مبلغ مالى - سلاح نارى "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ 35 دقيقة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعتين

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

55 مليون جنيه ستنعش خزينة الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال

منذ 36 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!