ضبط أكثر من 65 ألف قرص مخدر ومنشط قبل ترويجها بالسويس

Advertisements



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين، بالإتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة السويس، مستخدمًا سيارة ملاكى.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بالسيارة المشار إليها، وبحوزته (37 ألف قرص لعقار "التامول المخدر"- 28600 قرص منشط مختلف الأنواع- مبلغ مالى- هاتف محمول).





بمواجهته إعترف بحيازته للأقراص بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول والسيارة للترويج لنشاطه الإجرامى.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



