ضبط مطبعة لممارسة أعمال الطباعة باستخدام برامج حاسب آلي مملوكة لشركات أجنبية بدون ترخيص بالسيدة زينب

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط جهازين حاسب آلى- وحدة معالجة مركزية، وبفحصهما تبين وجود برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، يستغلها المسئولين عن المطبعة فى ممارسة أعمال طباعة المطبوعات المختلفة والجرائد بدون تصريح أو ترخيص من الجهات المعنية وبدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون إستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وإستخدام تلك البرامج بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية.

وذلك داخل مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بحضور أحد العاملين بها.

جاء ذلك فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ نصف ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 17 ساعة

55 مليون جنيه ستنعش خزينة الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال

منذ 33 دقيقة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 17 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!