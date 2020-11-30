ضبط مطبعة لممارسة أعمال الطباعة باستخدام برامج حاسب آلي مملوكة لشركات أجنبية بدون ترخيص بالسيدة زينب

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط جهازين حاسب آلى- وحدة معالجة مركزية، وبفحصهما تبين وجود برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، يستغلها المسئولين عن المطبعة فى ممارسة أعمال طباعة المطبوعات المختلفة والجرائد بدون تصريح أو ترخيص من الجهات المعنية وبدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون إستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وإستخدام تلك البرامج بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية.



وذلك داخل مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بحضور أحد العاملين بها.



جاء ذلك فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



