صحة المنيا تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين والخدمات الطبية المقدمة

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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، دورات تدريبية مكثفة للعاملين بمنظومة القطاع الصحي، وذلك ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة العاملين والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، من خلال التدريب على المهارات الاساسية والاسعافات الاولية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم عقد دورات تدريبية مكثفة، لتدريب 340 متدرب من الأطقم الطبية والقيادات الإشرافيه من اطباء وصيادلة وتمريض، وشمل التدريب على المهارات الاساسية للإدارة وأساسيات الجودة والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية لتأهيل المكلفين الجدد من اطباء الاسنان والفرق الطبية.



واشارت الدكتورة مدير ادارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، انه يتم التجهيز لتنظيم دورات تدريبية للعاملين الفنيين والاداريين بالقطاع الصحي، ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة على رفع الكفاءة العلمية والادارية لجميع العاملين بالقطاع الصحي للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.