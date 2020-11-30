آخر تطورات إصابة هازارد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الطبي في ريال مدريد حصل على نتيجة غير حاسمة في الفحوصات الأخيرة البلجيكي إيدين هازارد لذا سيخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي في الساعات القليلة القادمة لإزالة الشكوك.


وأكدت التقارير الصحفية أنه في الاختبارات التي خضع لها هازارد بعد إصابته أمام ديبورتيفو ألافيس لم يحصل الجهاز الطبي على شئ قاطع إذا كان الأمر خطيرًا لكانوا قد رأوه على الفور.


وصرح هازارد للصحفيين الذين كانوا في دي ستيفانو بأنه لم يكن لديه أي شيء على كاحله والذي سبق وتم احتجازه بسببه لأشهر وتم التدخل فيها جراحياً في الولايات المتحدة.


وعلى نفس الجانب, أكد زيدان في مؤتمر صحفي أنها كانت مجرد ضربة وأنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الأشعة غداً على الرغم من أنه لن يكون مفاجئًا إذا انتهى بهم الأمر يوم الثلاثاء لهذا السبب يكاد يكون من المؤكد استبعاده أمام شاختار الأوكراني.

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