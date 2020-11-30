إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة المنيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالمتابعة الميدانية ورصد أي حالات بناء مخالف او تعد على الاراضي الزراعية واملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويل المخالفة للجهات المعنية للتحقيق في هذا الشأن.

من جانبها، اوقفت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، اعمال بناء مخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة، ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والقضاء على اي تعديات بالبناء المخالف والعشوائي وعلى الاراضي الزراعية واملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسة مخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة.

اوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه تم رصد المخالف وعلى الفور تم ايقاف حالة البناء، حيث تم التحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف، مؤكدًا ان الوحدة المحلية مستمرة فى رصد المخالفات والتعامل بكل حسم مع المخالفين.
إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة المنيا
إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة المنيا
إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة المنيا
إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة المنيا

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