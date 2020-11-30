عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي من التجمعات خوفًاً من الإصابة بكورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
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وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديدًا إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر من التجمعات خوفًا من الإصابة بكورونا.

وقام عبد الحفيظ بتحذير اللاعبين من كثرة التواجد في التجمعات بعد احتفالات الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا حتى لا يتعرض أحد للإصابة بفيروس كورونا.


وتوج الأهلي يوم الجمعة الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية ٢-١.


ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي كأس مصر.

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