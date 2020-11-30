



5 خطوات للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2020 | وشروط التقديم والأوراق المطلوبة لصرف المعاش (وزارة التضامن الاجتماعي)





التقديم على معاش تكافل وكرامة | يريد العديد من الشعب المصري التعرف على الأوراق المطلوبة من أجل معاش تكافل وكرامة وأيضاً كيف تقوم بالتقديم عليه، بالإضافة إلى أنه معاش قد أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي أمان لكبار السن.





شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يستلم معاش تكافل وكرامة كبار السن الذين لا يستطيعون العمل بالإضافة إلى عدم وجود عائدًا ماديًا ثابت لديهم من المعاشات أو الوظائف، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معاش تكافل وكرامة للأسر الفقيرة الذين لا يمتلكون دخل ثابت ولكن بشروط معينه وفقا لشروط التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي.





الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد بعض من الأوراق التي يجب توافرها عند التقديم على معاش تكافل وكرامة:





- صورة من بطاقة الرقم القومي من كلا من الزوجين، وكونها سارية.





– القيام باستخراج شهادات ميلاد لأبنائكم إلكترونية.





- صورة من قسيمة الزواج.





- وفي حالة الطلاق تقدم صورة من قسيمة الطلاق أو في حالة الوفاة تقدم شهادة الوفاة في حالة موت أحد من الزوج أو الزوجة.





- تحضير 3 إيصالات تخص الكهرباء بآخر ثلاثة شهور يتم حسبهم قبل ميعاد التقديم.





- وبالنسبة للغير القادرين أي مرضي الزهايمر أو المعاقين يجب فحص طبي من القومسيون الطبي قبل التقديم.





- يقدم بحث للحالة الاجتماعية للوحدة المحلية التابعة لك يتوافر فيها ببيان ظروف العائلة والأب والأم.





استعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة

تطرح وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة أو لتقديم الشكاوى على الخطوات التالية:





- الانتقال لموقع وزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- أدرج الرقم القومي.

- إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

- اختيار الخدمة المطلوبة سواء استعلام عن تقديم شكاوى.

- اضغط على زر "استعلام".

- ستظهر خلال دقيقة البيانات المطلوبة.



