"الشيوخ": عرض لائحة المجلس على الرئيس اليوم قبل إحالتها للبرلمان (فيديو)
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:00 م
هدى عبدالرازق
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قال المستشار محمود إسماعيل أمين عام مجلس الشيوخ، إنه جرى التوافق بشكل نهائي على مشروع اللائحة بالأمس في الجلسة العامة، إذ ستُرسل اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحالتها إلى مجلس النواب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "بالنسبة إلى الاعتراضات، فإنه يمكن حدوث جدل في أي قانون على بعض المواد، وحدث ذلك بالأمس في أضيق الحدود".
وتابع، أن المشروع المقدم من قبل الأمانة العامة للمجلس أجريت عليه تعديلات كثيرة من خلال اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس في جلسة 18 أكتوبر، لكن حصل توافق بين أعضاء اللجنة على المشروع، ثم أتيحت لكل أعضاء المجلس ومنحوا 6 أيام لإبداء اعتراضاتهم، إذ جرى تقديم نحو 308 اعتراض، نُوقشت من خلال اللجنة، وحصل توافق بالأمس على جميع المواد ماعدا أحد الأعضاء الذي قرر عرض وجهة نظره على المجلس.