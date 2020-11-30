"الشيوخ": عرض لائحة المجلس على الرئيس اليوم قبل إحالتها للبرلمان (فيديو)

قال المستشار محمود إسماعيل أمين عام مجلس الشيوخ، إنه جرى التوافق بشكل نهائي على مشروع اللائحة بالأمس في الجلسة العامة، إذ ستُرسل اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحالتها إلى مجلس النواب.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "بالنسبة إلى الاعتراضات، فإنه يمكن حدوث جدل في أي قانون على بعض المواد، وحدث ذلك بالأمس في أضيق الحدود".



