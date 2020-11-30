"الشيوخ": عرض لائحة المجلس على الرئيس اليوم قبل إحالتها للبرلمان (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المستشار محمود إسماعيل أمين عام مجلس الشيوخ، إنه جرى التوافق بشكل نهائي على مشروع اللائحة بالأمس في الجلسة العامة، إذ ستُرسل اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحالتها إلى مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "بالنسبة إلى الاعتراضات، فإنه يمكن حدوث جدل في أي قانون على بعض المواد، وحدث ذلك بالأمس في أضيق الحدود". 

وتابع، أن المشروع المقدم من قبل الأمانة العامة للمجلس أجريت عليه تعديلات كثيرة من خلال اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس في جلسة 18 أكتوبر، لكن حصل توافق بين أعضاء اللجنة على المشروع، ثم أتيحت لكل أعضاء المجلس ومنحوا 6 أيام لإبداء اعتراضاتهم، إذ جرى تقديم نحو 308 اعتراض، نُوقشت من خلال اللجنة، وحصل توافق بالأمس على جميع المواد ماعدا أحد الأعضاء الذي قرر عرض وجهة نظره على المجلس.

أخبار تهمك

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 17 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ نصف ساعة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

55 مليون جنيه ستنعش خزينة الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال

منذ نصف ساعة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!