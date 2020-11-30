محمد سامي ينشر أول صورة من كواليس"نسل الأغراب" ويعلن عن موعد انطلاق التصوير

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن المخرج محمد سامي عن موعد بدء تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد سامي أمس صورة للفنان أحمد مالك والفنان أحمد داش، ظهرا فيها وهما مُرتدين الجلباب الصعيدي، وعلق عليها قائلاً :"أولادي حمزة الغريب وسليم الغريب في سوهاج بيذاكرو وبيستعدوا لتصوير مسلسل نسل الأغراب بعد بكرة إن شاء الله".

مسلسل "نسل الأغراب "بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد علاء، إدوارد، أمير كرارة، دياب، فردوس عبد الحميد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج الشركة المتحدة للإنتاج.

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