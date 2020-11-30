تعرف علي تفاصيل تطوير خدمة الغسيل الكلوي في الدقهلية بتكلفة مليار جنيه

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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن التطورات في كافة خدمات أقسام الكلى بمحافظة الدقهلية خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغ عدد وحدات الغسيل الكلوي التي تم تطويرها بالمحافظة حوالي 33 وحدة غسيل كلوي بتكلفة تجاوزت المليار جنيه



واوضح وكيل صحة الدقهلية انه تم افتتاح 6 وحدات غسيل كلوى جديده (جمصة - شبراهور - كوم النور - الحميات - الحاج شربيني - اطفال نبروة)



وأشار مكي الي أنه تم تطوير كافة البنية التحتية والانشائية ل 24 وحدة غسيل كلوي، وتوفير 610 ماكينه غسيل كلوى، وافتتاح 6 عيادات للكشف المبكر وعلاج أمراض الكلى، وتم توفير خدمة غسيل كلى طوارئ في 8 مستشفيات متفرقة لتغطى جميع أجزاء المحافظة جغرافيا.



كما تم افتتاح أول وحدة غسيل كلوى للاطفال على مستوى المحافظة وتوفير خدمة غسيل كلى طوارئ للاطفال، وافتتاح وتجهيز 7 حجرات للتداخلات الكلوية وتركيب القساطر، حيث كان لهذه التطورات كبير الأثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى حيث اصبحت وحدات الكلى بالدقهلية حاليا تستوعب حوالي 4500 مريض.



وقدم وكيل صحة الدقهلية الشكر والتقدير للمجتمع المدني علي مساهمته العظيمة في هذا التطوير ووجه الشكر لمدير ادارة الكلى بالمديرية الدكتور أحمد البيلي وكافة الأطقم الطبية المميزة بكافة الوحدات مبشرا الجميع ان مسيرة التطوير لخدمة المرضى ستظل مستمرة خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم كافة وحدات الكلى بأكثر من 100 ماكينة غسيل كلوى جديدة من خلال وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر.