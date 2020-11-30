ضبط كمية من مصل الأنفلونزا تم الترويج لبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان مندوب بيع أدوية، سائق، بالترويج عن مصل الأنفلونزا الرباعى (يقتصر توزيعه كحصص للصيدليات الكبرى والجهات الحكومية) والإعلان عن بيع كميات منه عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة أجرة- ملك وقيادة الثانى، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزتهما (عدد من عبوات مصل علاج الإنفلونزا "خاص بإحدى الهيئات- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.



وأضافا أنهما تحصلا على الأمصال المضبوطة من مدير صيدلية تابعة لإحدى الشركات الحكومية.. حيث تم ضبطه بالتنسيق مع الجهات المعنية حال تواجده بالصيدلية محل عمله، وأقر بإختلاسه عدد من عبوات مصل الأنفلونزا من الصيدلية محل عمله وتسليمهم للمتهمان المضبوطان بقصد التصرف فيهم بالبيع بالسوق السوداء وإقتسام الأرباح فيما بينهم "مما يعد إخلالًا جسيمًا بمقتضيات ومهام وظيفته والإضرار العمدى بالمال العام".



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

