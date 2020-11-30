ضبط كمية من مصل الأنفلونزا تم الترويج لبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements


تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان مندوب بيع أدوية، سائق، بالترويج عن مصل الأنفلونزا الرباعى (يقتصر توزيعه كحصص للصيدليات الكبرى والجهات الحكومية) والإعلان عن بيع كميات منه عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة أجرة- ملك وقيادة الثانى، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزتهما (عدد من عبوات مصل علاج الإنفلونزا "خاص بإحدى الهيئات- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

وأضافا أنهما تحصلا على الأمصال المضبوطة من مدير صيدلية تابعة لإحدى الشركات الحكومية.. حيث تم ضبطه بالتنسيق مع الجهات المعنية حال تواجده بالصيدلية محل عمله، وأقر بإختلاسه عدد من عبوات مصل الأنفلونزا من الصيدلية محل عمله وتسليمهم للمتهمان المضبوطان بقصد التصرف فيهم بالبيع بالسوق السوداء وإقتسام الأرباح فيما بينهم "مما يعد إخلالًا جسيمًا بمقتضيات ومهام وظيفته والإضرار العمدى بالمال العام".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ 33 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

55 مليون جنيه ستنعش خزينة الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال

منذ 34 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 17 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ ساعة و نصف

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 15 ساعة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!