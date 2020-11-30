بلاغ ضد معتز مطر يطالب بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة

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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 31331 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل معتز مطر الهارب لتركيا بالتآمر على الدولة المصرية ومؤسساتها والعمالة للمخابرات التركية.







وذكر محمود فى البلاغ المقدم منه للنائب العام، ان العميل الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الاخوانية والممولة من المخابرات التركية والتنظيم الاخوانى الارهابى يتآمر على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة وذلك من خلال عمالته للمخابرات التركية والتى تستخدمه كأداة للاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد امنها القومى،





واضاف محمود فى بلاغه الى ان العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات وبصفة دورية من المخابرات التركية للتحريض على مصر ونشر اخبار كاذبة عن الشأن الداخلى للبلاد وبث فيديوهات مفبركة لاثارة الفوضي وزعزعة الاستقرار وتكدير الامن والسلم الاجتماعين ومنع مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية من ممارسة اعمالها، مشيرا الى ان الخائن معتز مطر يتلقي اموالا طائلة من المخابرات التركية لنشر الاخبار الكاذبة والتى من شأنها الاضرار بمؤسسات الدولة، وانه يجاهر وعلى الهواء بكونه عميلا للمخابرات التركية ويعقد لقاءات تنظيمية وبصفة مستمرة مع قيادات الاخوان الهاربة لتركيا للتخطيط والتآمر ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.





وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.