بقيمة مليون و 400 ألف جنيه.. ضبط 200 طربة حشيش بحوزة شخص بالبحيرة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية، حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).



وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وإعترف بحيازته للمضبوطات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (1٫400٫000جنيه) تقريبًا.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

