الطالع الفلكي الإثنين 30/11/2020..الثّبَات الإنْفِعَالِى!





*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى الحادية عشرة و30 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 21 هاتُور قبطى ، 30 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 15 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - فكّرو فالموضوع بعد أعصابكو ماتِهْدَا ، لأنّكو دِلْوأتِى مُنْفَعِلين وغَضْبَانِين ، والغَضْبَان مَيْدَرْشْ يَاخُد قَرَار فِحَاجَة.(نور الشريف من فيلم العار-1982)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج الجَوْزَاء- غربيّاً- تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الجَوْزَاء فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى القوس ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر ،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ، حساسية مُفرطة لأقل كلمة و شعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة ، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام الحادية عشرة و 30 دقيقة ظهراً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الجَوْزَاء ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدر فى الجَوْزَاء برج الإتصالات والإعلان والتسويق ، قوّة الذاكرة للتحصيل العلمى والقدرات الكلاميّة وتقديم الأفكارالمُتعدّدة فى وقتٍ واحد، لذلك يحكم الجهاز العصبى بجسد الإنسان المسئول عن (توصيل)أكثر من إحساس لأكثر من إصبع فى وقتٍ واحد للمخّ ، المفاوضات التجاريّة التى تحتاج للمهارات الكلاميّة ولو كانت جولة تسوّق ، التواصل مع عروس المستقبل و الإتفاق مع أهلها على تفاصيل الزواج بمهارة وحُسن بيان ، ذاكرة حادّة للإحتفاظ بأكبرقدر من المعلومات لأكثر من مادّة من المنهج المُقرّر لعدّة مواد دراسيّة فى وقتٍ واحد، التسويق الإعلانى لمُنتج تجارى جديد يغزوالأسواق ، طرح غرض تطمح لبيعه على صفحات الإنترنت ، كلها أنشطة مُعضّدَة بمشيئة الله تَعَالى.

*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الثّور- هنديّاً- سِيدِيرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الثّور وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج العقرب ، ماذا يعنى هذا؟





القمر يحل بدراً فى الثور (الزهرة تحكم الثور،الميزان) وهو بُرج علوّ القمر ، كما أن الزهرة فى بيتها الميزان وعليه فالبدر مشحون بطاقة الزّهرة لحسم الأمور العاطفية فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد ، كما أن البدر فى الثور فى مواجهته 180 للشمس فى العقرب لنتوقع الإزدهار والسعادة تحت سطح البحر وخلف الأبواب المغلقة (برج العقرب مائى) بين الأزواج والزوجات ، بمشيئة الله تَعَالى.





**سيقع خسوف جزئى للقمر بسبب وقوع البدر فى منطقة ظل الأرض يبدأ التاسعة و32 دقيقة صباحاً ويبلغ ذروته الحادية عشرة و42 دقيقة ظهراً وينتهى فى الواحدة و53 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ولن يكون مرئياً فى منطقتنا العربية مايُخفّض من تأثيره (إن وُجِدْ) ،طبقاً للطريقة الغربية خسوف طاقة البدر فى بُرج الجَوْزَاء (قد) تعنى تضرّر لعلاقات عمل أو شخصيّة أو نرفزة عصبيّة فى توقيت غير مُتوقّع أو نسيان لأجزاء من الدروس وقت الإمتحان ، وطبقاً للطريقة الهنديّة فخسوف البدر فى بُرج الثور (قد) يعنى مشاكل الهضم فقدان الشهيّة أو غياب الحبيب لفترة مُؤقّتة بتوقيت غير متوقّع ، فى كلا الحالتين فالنصيحة بالتروّى والصبر والتمسّك بالهدوء وعدم إتخاذ قرار تحت تشويش عقلى/الجوزاء أو عاطفى/الثور حتى يتلاشى تأثير الخسوف تدريجياً ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يوافق

ذكرى ميلاد الكاتب الأمريكى مارك توين واسمه الحقيقى صوميل لانغهورن 1835-1910 صاحب الرّواية الشهيرة "توم سوير"، حصد ثروة كبيرة خسرها فى إستثمار وضعه فى إختراع لماكينة آلة كاتبة فاضطر لبيع أملاكه ومجوهرات زوجته ودار نشر يملكها ، ورغم أن صديقاً له نقل الديون عنه إلا أن توين أصر على سداد كافة ماعليه من ديون وعادت الأمور تدريجياً لطبيعتها بمحاضرات كان يلقيها بأجر وحقوق نشر رواياته التى نقلها بإسم زوجته لتكون بمنأىً عن يد الدائنين ، دُفن فى نيويورك وكان مُحباً للقطط ومن أشهر مقولاته "إن كان هناك إنساناً يحب القطط ، فأنا صديقه ورفيق دربه دون أى مُقدمات أو شروط مُسبقة".









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم وإنهاء خلاف ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الثور: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الجوزاء: لا تأخذ قراراً تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج السّرطان: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الأسد: الثقة الزّائدة بالنفس قد تتسبّب فى ضياع فرص من بين أصابعك ، تَحَلّ بالهدوء والإتزان فى العمل والعاطفة.





برج العذراء: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج الميزان: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج العقرب: الصبر فضيلة عليك أن تتحلى بها ،لا للتهور أو التسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج القوس: فى تعاملاتك الماليّة أوعند إبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة لتسمع العبارة المُستفزّة ،القانون لا يحمى المغفلين.





برج الجدى: عملية جرد شاملة لمكتبتك بالعمل أو المنزل،إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الدّلو: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الحوت: الحَدَسْ أوالشّعور بالضيق أو القلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أو التخلى عنه.







