"السعيد" يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة ببنها

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الهندسة ببنها.

واستمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أوالمجتمعية.

وأكد الدكتور السعيد حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرًا إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الهندسة ببنها ضمت كلا من الدكتور السيد عبدالفتاح القصبي الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المدنية، والدكتور أحمد سليمان حزين الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 19 ساعة

الشحات يكشف تفاصيل مشاجرته مع مصطفى محمد عقب قمة القرن

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 16 ساعة

نهضة بركان يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في مصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ أقل من ساعتين

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!