"السعيد" يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة ببنها

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عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الهندسة ببنها.



واستمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أوالمجتمعية.



وأكد الدكتور السعيد حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرًا إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الهندسة ببنها ضمت كلا من الدكتور السيد عبدالفتاح القصبي الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المدنية، والدكتور أحمد سليمان حزين الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية.