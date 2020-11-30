إعلان قرعة دوري القسم الثالث بالإسكندرية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
فاطمة العشري
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تنطلق يوم السبت المقبل 5 ديسمبر مباريات أولى مباريات المجموعة الحادية عشر من دوري القسم الثالث بإقامة مواجهات مرتقبة وهامة لأندية الإسكندرية.

وأقيمت القرعة بحضور لجنة المسابقات ومندوبي الأندية استعداداً للموسم الجديد 2020/2021.

ومن المقرر أن يلتقي في الجولة الأولى كلاً من :

1- العامريه مع العبور
2- المعموره مع حوش عيسى
3- كفر بولين مع رشيد
4- البترول مع الدلنجات
5- القباري مع إم في بي
6- الترام مع ايتاي البارود
7- المياه مع كفر الدوار
8- المجد مع بدر

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