إعلان قرعة دوري القسم الثالث بالإسكندرية



وأقيمت القرعة بحضور لجنة المسابقات ومندوبي الأندية استعداداً للموسم الجديد 2020/2021.



ومن المقرر أن يلتقي في الجولة الأولى كلاً من :



1- العامريه مع العبور

2- المعموره مع حوش عيسى

3- كفر بولين مع رشيد

4- البترول مع الدلنجات

5- القباري مع إم في بي

6- الترام مع ايتاي البارود

7- المياه مع كفر الدوار

8- المجد مع بدر

تنطلق يوم السبت المقبل 5 ديسمبر مباريات أولى مباريات المجموعة الحادية عشر من دوري القسم الثالث بإقامة مواجهات مرتقبة وهامة لأندية الإسكندرية.