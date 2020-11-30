بعد تكريمها من مهرجان ضيافة بدبي..لطيفة:"اسمحولي أهدي التكريم لروح الفنان الكبير طارق عاكف"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كُرِمت إدارة مهرجان ضيافة بدبي أمس الفنانة لطيفة، التي قامت بإهداء تكريمها للموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو لها لحظة تكريمه، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وقالت لطيفة في الفيديو:" اسمحولي إن أنا أُهدي هذا التكريم لروح فنان عظيم، أنا تعاملت وذقت طعم النجاح معه في العديد من الألبومات كلكم حبتوها.. وهو الفنان الكبير طارق عاكف".

وفي سياق آخر، طرحت لطيفة مؤخرًا أغنية "خليني"، وهي من كلمات ياسين حمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عقب موقع الفيديوهات "يوتيوب ".

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