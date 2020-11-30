جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حافظ ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين دون رد، في لقاء الجولة التاسعة، الذي أقيم بملعب سان سيرو.


سجل هدفي ميلان، المدافع أليسيو رومانيولي في الدقيقة 17، والإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء في الدقيقة 27.


ورفع ميلان رصيده للنقطة 23 في صدارة الكالتشيو، بينما تجمد رصيد الفيولا عند النقطة الثامنة في المركز السادس عشر.


كما حسم نابولي "ديربي الشمس" ضد ضيفه روما برباعية نظيفة، سجله لورينزو إنسيني وفابيان رويز وديريس ميرتنز وماتيو بوليتانو، وذلك بملعب سان باولو.


وفي لقاءات آخري، تعادل كالياري وضيفه سبازيا بهدفين لهدفين، بينما فاز بولونيا بهدف دون رد على ضيفه كوتوروني، فيما فاز أودينيزي على مضيفه لاتسيو بثلاثية لهدف.


ةتختتم لقاءات الجولة، اليوم الاثنين، بلقائين، حيث يواجه تورينو ضيفه سامبدوريا، بينما يواجه جنوى ضيفه بارما، وفيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، عقب انتهاء لقاءات الأحد.


1- ميلان 23 نقطة.
2- إنتر ميلان 18 نقطة.
3- ساسولو 18 نقطة.
4- يوفنتوس 17 نقطة.
5- نابولي 17 نقطة.
6- روما 17 نقطة.
7- هيلاس فيرونا 15 نقطة.
8- أتالانتا 14 نقطة.
9- لاتسيو 14 نقطة.
10- بولونيا 12 نقطة.
11- كالياري 11 نقطة.
12- سامبدوريا 10 نقاط.
13- أودينيزي 10 نقاط.
14- سبازيا 10 نقاط.
15- بينيفينتو 10 نقاط.
16- فيورنتينا 8 نقاط.
17- بارما 6 نقاط.
18- تورينو 5 نقاط.
19- جنوى 5 نقاط.
20- كوروتوني نقطتين.

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