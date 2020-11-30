خلال 24ساعة.. ضبط 5758 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت الأجهزة الأمنية في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشن حملة أمنية، للتأكد من إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (422) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية، بمخالفة قرار الغلق.


كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5758) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.


جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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