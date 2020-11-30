هكذا يظهر شريف منير وابنته ضمن أحداث فيلم "السرب"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان شريف منير وابنته أسما على المشاركة في فيلم "السرب" للفنان أحمد السقا، حيث يظهران خلال الأحداث كضيوف شرف،
والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي ويشارك في بطولته هند صبرى.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان شريف منير الدرامية مسلسل "ونحب تانى لية" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، وهو من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

وفي سياق آخر، أوشك الفنان أحمد السقا، على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، حيث يتبقى له يومان وينتهي من التصوير نهائيًا، والفيلم يُشارك في بطولته منى زكي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، شيماء سيف، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، وهو إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.


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