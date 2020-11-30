تعرف على حالة الطقس اليوم (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الجو باردًا في فترة الليل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية في السلوم ومطروح، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 22 والصغرى 13

العريش العظمى 21 والصغرى 14

طابا العظمى 20 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

الغردقة العظمى 24 والصغرى 15

الفيوم العظمى 22 والصغرى 10