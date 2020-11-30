اليوم .. نهاية الحق في التوزيع النقدي لـ "مطاحن شرق الدلتا"

أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا، عن توزيع الكوبون رقم 25 بواقع 11 جنيه للسهم، وذلك اعتبارا من 3-12-2020.





وأقصحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين ، أن الحق في التوزيع ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأثنين الموافق 30-11-2020.





كانت الشركة قد قالت أنها تدرس حاليًا العروض المُقدمة لها من شركات أخرى لتنفيذ خطتها الاستثمارية المتمثلة فى التطوير وزيادة السعة التخزينية للعام المالى الحالى، والتى لم يبدأ العمل فيها بعد



