اليوم .. نهاية الحق في التوزيع النقدي لـ "مطاحن شرق الدلتا"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا، عن توزيع الكوبون رقم 25 بواقع 11 جنيه للسهم، وذلك اعتبارا من 3-12-2020.

وأقصحت  الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين ، أن الحق في التوزيع ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأثنين الموافق 30-11-2020.

كانت الشركة قد قالت أنها تدرس حاليًا العروض المُقدمة لها من شركات أخرى لتنفيذ خطتها الاستثمارية المتمثلة فى التطوير وزيادة السعة التخزينية للعام المالى الحالى، والتى لم يبدأ العمل فيها بعد

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 120.49 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 147.6 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي السابق له.

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