جني الأرباح يهبط بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات متأثرة ببعض من جني الأرباح الطبيعي وذلك بالتزامن مع إقتراب فترة أعياد الميلاد.

وبمستهل الجلسة ، خسر رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار جنيه ليغلق تعاملاته 636.7 مليار جنيه

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل عند 10967 نقطة ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجيى إكس 70" بنسبة 0.0.% ليصل عند 2035.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% ليصل عند 2976.6.





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال أن تمر البورصة المصرية ببعض من جني الأرباح والطبيعي خلال الجلسات القادمة والتي تستهدف غربلة البائع الذي يفضل تحقيق مكاسب رأسمالية ليعود لتكوين مراكزه الجديدة وكذلك المؤسسات المحلية والأجنبية التي تستعد لإعادة بناء محافظها قبيل نهاية العام والذي سينعكس إيجاباً على مؤشرات أسواق المنطقة ولاسيما "مصر" في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل.



