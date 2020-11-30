بعد النتائج الأولية للقاحات.. طبيب يصدم المواطنين بشأن كورونا

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن سلوك المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية هو ما يحدد هل ستقل عدد الإصابات بفيروس كورونا أو انخفاضها.





وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الثلاث شهور القادمة حاسمة في معدل الإصابة خاصة في ظل عدم وجود لقاح ضد الفيروس، منوها بأنه ليس أمام المواطنين سوى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.





وأضاف، "الوضع الوبائي في مصر مطمئن إذا التزمنا، وخطير لو لم نلتزم"، منوها بأن الإعلان عن وجود نتائج الأولية للقاحات أمر مبشر، ولكن ليس حلا، حيث أنه سيتم تطعيم فئات معينة في البداية، ولكن جموع البشر لن يتم تطعيمهم قبل عام.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.