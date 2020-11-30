بعد مشاركتها في احتفالية أكبر قافلة مساعدات في العالم يسرا:"كان شرف لي الحضور"

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أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في احتفالية صندوق تحيا مصر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت يسرا تغريدة جديدة قالت فيها:"كان شرف كبير ليا حضور احتفالية صندوق تحيا مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم ورعاية مليون أسرة في كل محافظات الجمهورية ودخول الصندوق لموسوعة جينيس العالمية".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة يسرا الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"خيانة عهد"، وهو من

ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان، أمين جمال، بطولة حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد.



